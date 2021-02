Stiri pe aceeasi tema

- Studenții intenționeaza sa sesizeze Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanța de urgența care prevede eliminarea transportului feroviar gratuit pentru studenți. „Liga Studenților (LS Iași)...

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) critica ferm poziția Prim-ministrului Florin Cițu de a discuta limitarea transportului gratuit al studenților și solicita Guvernului incetarea imediata a acestor demersuri. Deși domnul prim-ministru și echipa sa nu și-au gasit timp de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea a adoptat sambata o hotarare prin care sunt stabilite „masuri de organizare a activitatii in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2”. Conform hotararii…

- Abrogarea legii PSD prin care se interzicea vanzarea companiilor romanesti in plina criza este „cea mai mare crima economica”, afirma liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu. „Citu – vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este…

- „Sarbatorile niciodata nu pot fi ocolite sau amanate sau restrictionate” a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, la slujba de Boboteaza oficiata in Portul Tomis miercuri. Acesta a mai spus: „Nadajduim ca dupa aceasta sarbatoare, luand apa sfintita (…), sa va umpleti de darul sfinteniei, sa…

- De ce le-a fost teama nu au scapat! Angajatii din Educatie nu vor avea parte nici anul acesta de majorarea salariala garantata prin lege inca din 2017. Salariile angajatilor din invatamant au fost inghetate de catre Guvern pana in 2022, printr-o Ordonanta de urgenta adoptata in ultima zi a anului trecut.…

- PS IGNATIE, ACASA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Andrei, Sfanta Liturghie, in localitatea Bilbor, judetul Harghita, duminica, 27 decembrie 2020, in a treia zi de Craciun. Bilbor este locul nasterii sale, unde are familia: mama…

- Peste 17.000 de elevi din judetul Iasi nu au acces la educatie in acest moment. Inspectorul general al ISJ Iasi, Genoveva Farcas, ne-a precizat ca, saptamana aceasta, peste 4.300 de tablete au plecat catre copiii din mediul rural, dar, acolo unde retelele de internet sunt de slaba calitate, dascalii…