Salvați Copiii deschide și la Brașov programe de prevenire a separării copiilor vulnerabili de familiile lor Organizația Salvați Copiii deschide, in județele Brașov și Mureș, patru noi programe de prevenire a separarii copiilor vulnerabili de familiile lor, astfel incat aceștia sa fie protejați și feriți de riscurile sociale, psiho-emoționale și cognitive ale instituționalizarii. Datele oficiale arata ca peste 50.000 dintre copii erau, la finalul anului 2019, in sistemul de protecție speciala. Astfel, dintre cei 3.645.267 de copii cu varsta sub 18 ani din Romania , 52.783 se afla in sistemul de protecție a copilului, dintre care:  copii in servicii de tip rezidențial: 17.096  copii in servicii de tip… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Salvați Copiii deschide, in județele Brașov și Mureș, patru noi programe de prevenire a separarii copiilor vulnerabili de familiile lor, astfel incat aceștia sa fie protejați și feriți de riscurile sociale, psiho-emoționale și cognitive ale instituționalizarii. Datele oficiale arata ca peste…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca in ultimele 24 de ore au mai murit in Romania 22 de persoane din cauza noului coronavirus.GCS precizeaza ca este vorba de 12 barbati si 10 femei internati in spitalele din Arad, Arges, Bihor, Botosani, Brasov, Constanta, Iasi, Bucuresti, Mures,…

- Potrivit acestor date, numarul deceselor din Romania ar putea sa se dubleze la 15 august, ajungand, in mai puțin doua luni, la peste 3.000. Iar previziunile experților nu sunt deloc blande, intrucat numarul total de morți de pana la 15 august s-ar putea dubla in jurul datei de 15 septembrie, astfel…

- In cursul dimineții de astazi, 29 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1634. In intervalul 28.06.2020 (10:00) – 29.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 decese (12 barbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 23 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 16 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1539. In intervalul 22.06.2020 (10:00) – 23.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (9 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Conform sursei citate , 76.6% din ele au fost in randul unor persoane de peste 60 ani,). Totodata, in saptamana 4-10 mai, 37.5% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Neamț, Suceava, Bacau, București și Galati. In ceea ce priveste rata deceslor, 38% din totalul lor au fost inregistrate in Galați,…

- Militari ai Batalionului 1 CIMIC cooperare civili militari din Bucuresti distribuie, incepand de miercuri, 6 mai, peste 300 de pachete cu produse alimentare de stricta necesitate, asigurate de PROFI Romania , veteranilor de razboi si vaduvelor acestora din judetele Arad, Brasov, Hunedoara, Mures si…

- Astfel, in ultima saptamana, numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a scazut cu 10,5% fața de saptamana precedenta. Din totalul cazurilor active de coronavirus, 42% au fost inregistrate in patru județe și in Capitala, dupa cum urmeaza: in județul Suceava (18,5%), in municipiul București (8,5%)…