Stiri pe aceeasi tema

- Un turist s-a ratacit și a ramas blocat in zapada in zona Barajului Oașa. Intervenție a jandarmilor din Șugag dupa un apel la 112 Un turist din Timiș a rama blocat in zapada, intr-o locație greu accesibila din zona Barajului Oașa. Acesta nu știa drumul și s-a ratacit. Dupa un apel la 112 la fața locului…

- La ora 18:00 pompierii au fost instiintati despre producerea unui eveniment rutier in comuna Hangu in urma caruia un autoturism in care se afla doar conducatorul auto a parasit partea carosabila si a cazut intr o rapa.La locul solicitarii s au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de…

- Pentru a deveni mai eficienta in viitor, Alianța Nord-Atlantica are nevoie de o transformare radicala in ceea ce privește capacitatea de a purta un razboi, a declarat miercuri șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer. Acesta a adaugat ca Alianța Nord-Atlantica intra intr-o noua „era a apararii…

- Totul s-a intamplat duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, iar potrivit reprezentanților STPT, blocajul a survenit dupa ce vatmanul a franat brusc, pentru a evita un accident.Din cauza acestei manevre, tramvaiul a ramas fara curent si s-a blocat. Pentru a debloca drumul, mai mulți calatori…

- Traficul feroviar blocat spre Sighetu Marmației. Locomotiva unui tren a luat foc in mers. In vagoane se aflau 70 de pasageri Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Incident grav pe ruta…

- Conducatorul auto și-a așezat mașina pe intreaga lațime a șoselei, blocand complet traficul rutier pe raza localitații Bursuci din județul Vaslui. Nici macar o ambulanța care se deplasa la o urgența nu a putut sa treaca.

- Marți dupa-amiaza, traficul rutier a fost paralizat pe DN7 – Valea Oltului, in zona localitații Boița din județul Sibiu, ca urmare a unui grav accident rutier. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu (IPJ Sibiu), doua au

- Fermierii din Serbia au blocat mai multe drumuri din nordul țarii in cadrul unui protest prin care cer subvenții mai mari și combustibil mai ieftin, potrivit Reuters. Sute de fermieri au blocat luni drumuri in regiunea Voivodina, cerand mai multe subvenții. Protestul a izbucnit intr-un moment in care…