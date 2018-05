Salvamontistii din Vatra Dornei au gasit, miercuri, trupul neinsufletit al salvamontistului Sorin Liviu Pandelea, care a fost surprins de o avalansa pe 1 decembrie, dupa ce a coborat din Pietrosul Calimanilor unde arborase steagul Romaniei, dupa aproape sase luni de cautari.

"Trupul a fost gasit la 1,8 metri sub zapada, in zona de cautare, pe un teren accidentat. In aceasta zona zapada atinge in unele locuri si trei metri. Astazi (miercuri – n.r.) la cautari au participat opt salvamontisti de la Vatra Dornei", a declarat, pentru Mediafax, seful Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petrica…