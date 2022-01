Salvamontiștii înfruntă viscolul pentru a coborî din Rânca o persoană grav bolnavă Acțiune in derulare, luni seara, a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj aflați in serviciul operativ in Baza de intervenție Ranca – masivul Parang, pentru acordarea primului ajutor și transportul unei persoane cu grave probleme cardiace catre prima unitate medicala specializata. Salvamontiștii au stabilizat persoana bolnava și au pregatit-o pentru transportul cu o ambulanța Salvamont. In zona este viscol puternic, cu transport masiv de zapada. Drumul catre Novaci este inchis de catre autoritați, din cauza troienelor foarte mari de zapada acumulate și a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul va fi deschis marti dimineata in jurul orei 9:00, au anuntat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu Jiu.„Din cauza conditiilor meteo, viscol ce duce la scaderea vizibilitatii, fapt ce poate cauza probleme participantilor la trafic, DN 67C, intre Novaci si Ranca se inchide incepand…

- ‘’Zapada este proaspata si instabila, mai ales in locurile cu o inclinatie mai mare. Pentru ca nu s-a realizat inca o coeziune a stratului de zapada depus, salvamontiștii le recomandam turistilor sa fie precauti, mai ales in zonele de creasta, de gol alpin, unde exista posibilitatea producerii unor…

- Autoritațile anunța ca marți seara nu sunt drumuri naționale sau autostrazi blocate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Totuși, se circula cu greutate pe porțiuni de pe 12 drumuri naționale, acoperite de zapada. Potrivit autoritaților, marți seara nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Ninge la aceasta ora in zona stațiunii turistice Ranca, din județul Gorj. Stratul de zapada masoara 20 de centimetri. Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu intervine cu 6 utilaje de deszapezire pentru a curața DN 67 C intre Novaci și Ranca. Se circula in condiții de iarna. Autoturismele trebuie prevazute…

- O intervenție de amploare este desfașurata de salvamontiști, care cauta pe o suprafața foarte mare o persoana fara telefon in Parang. O alta intervenție are loc pentru salvarea unui grup blocat in Masivul Buila-Vanturarita, iar cea de-a treia in Bucegi, la o alpinista ranita, relateaza Mediafax.…

- Salvamontistii din Neamt intervin, sambata, pentru recuperarea unei turiste aflata in stare avansata de epuizare, potrivit news.ro. ”Actiune in derulare. Salvamont Neamt intervine la acesta ora in zona Piatra cu Apa - Curmatura Lutul Rosu (Masiv Ceahlau ) in vederea acordarii primului ajutor…

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca se intervine in masivul Ceahlau, in urma unui apel la 112.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o turista aflata in stare avansata de epuizare. Mai multe detalii in comunicatul Salvamont Romania:Actiune in derulare. Salvamont Neamt intervine la…

- Salvamontistii recomanda celor care urca la Balea sa fie echipati de iarna Foto: Arhiva. Salvamontistii recomanda turistilor care urca la Bâlea Lac sa fie echipati de iarna, tinând cont de faptul ca sub stratul de zapada se afla gheata, scrie Agerpres. "În…