Salvamontiștii din vestul țării, misiuni numeroase în prima zi din 2021 Salvamontiștii din Romania au avut un inceput de an dificil. In prima zi a anului 2021 ei au avut 40 de misiuni de salvare in diferite zone ale țarii. 1 ianuarie 2021 a fost o zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara, aceștia fiind solicitați sa intervina la un numar mare de evenimente montane. […] Articolul Salvamontiștii din vestul țarii, misiuni numeroase in prima zi din 2021 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigarilor se situeaza in acest an la o medie anuala de 9,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel din ultimii 12 ani. Conform companiei Novel Research, procentul este in scadere semnificativa fața de aproape 14%, media inregistrata in 2019. In noiembrie 2020, comerțul ilegal cu țigarete…

- Peste 400 de misiuni au dus la bun sfarșit pompierii aradeni, in ultima saptamana. Aproape 100 dintre acestea au vizat acordarea primului ajutor și transportarea la spital a unor persoane ranite in accidente sau care aveau grave probleme de sanatate. The post Incendii, accidente și misiuni de decontaminare…

- Autoritațile au anunțat ca se redeschide punctul de trecere a frontierei dintre Romania si Serbia de la Naidaș, judetul Caras-Severin... The post A fost redeschis un punct de trecere a frontierei din vestul tarii. Era inchis din 12 martie! appeared first on Renasterea banateana .

- „Noaptea Muzeelor”, eveniment cultural european la care Romania participa de 16 ani, se va desfașura in acest an in buna parte online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Complexul Muzeal Arad participa la ediția din acest an sambata, 14 noiembrie, intre orele 18.00 și 23.00, interval in care…

- Ampla operațiune a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara și a procurorilor DIICOT, in aceasta dimineața, pentru reținerea membrilor unei grupari de traficanți de persoane care acționa in vestul țarii. Liderul gruparii era cel care organiza transportul migranților care…

- La ora actuala, in Romania exista mai multe rute cultural-turistice recunoscute de Ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri, al caror obiectiv este acela de a pune in valoare intr-un mod cat mai atractiv bogatul patrimoniu existent in Romania, cu obiective culturale și istorice de o…

- In ultima decada a acestei luni, nu mai puțin de 14 localitați din Romania au fost atestate printr-o hotarare de guvern ca stațiuni turistice de interes național sau local, pe considerentul ca ele au potențial turistic sau resurse naturale și antropice. Dintre acestea, trei se afla in județele Arad,…

- Marocanii au incercat sa treaca din Romania in Ungaria pe jos, iar cetațenii din India au fost prinși in timp ce se indreptau spre... The post 12 indieni și trei marocani, prinși in vestul țarii incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria appeared first on Renasterea banateana .