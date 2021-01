Salvamontiștii, aglomerați în prima zi de weekend: Salvatorii au intervenit la peste 60 de intervenții de urgență Sambata, salvamontiștii au intervenit la 66 de solicitari, cele mai multe fiind pentru formațiunile din Lupeni și Predeal. Salvamont Romania anunta ”o zi plina” pe munte, salvamontistii intervenind, sambata, la 66 de solicitari. Conform sursei citate, cate zece interventii au avut echipele din Lupeni si Predeal, 7 apeluri au fost pentru Salvamont Sinaia, 6 apeluri pentru Salvamont Maramures, 5 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, cate patru apeluri pentru salvatorii montani din Gorj, Prahova-Azuga si Caras Severin-Muntele Mic, 3 apeluri pentru Salvamont Alba si 2 apeluri pentru Salvamont… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii anunta ca au intervenit, sambata, la 66 de solicitari, cele mai multe fiind pentru formatiunile din Lupeni si Predeal. Salvamont Romania anunta „o zi plina” pe munte, salvamontistii intervenind, sambata, la 66 de solicitari. Cate zece interventii au avut echipele din…

- Salvamontistii anunta ca au intervenit, sambata, la 66 de solicitari, cele mai multe fiind pentru formatiunile din Lupeni si Predeal, potrivit news.ro. Salvamont Romania anunta ”o zi plina” pe munte, salvamontistii intervenind, sambata, la 66 de solicitari. Cate zece interventii au…

- Ministerul Mediului prin vocea Secretarului de Stat, Puiu Gelu anunta ca MMAP a lansat spre dezbatere publica proiectul de Ordonanța de Urgența privind adoptarea unor masuri de achiziționare și instalare a 300 de sisteme video. Acestea vor fi amplasate in 11 județe, la ieșirea de pe drumurile forestiere.…

- In intervalul 18.12.2020 (10:00) – 19.12.2020 (10:00) au fost raportate 139 decese (81 barbati si 58 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna,…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 43.061 si in judetele Iasi - 12.940, Cluj - 12.617, Timis - 12.432, Prahova - 12.265, Brasov - 11.769, Suceava - 10.435, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Peste 9.000…

- Traficul este ingreunat pe drumurile din 19 judete duminica dimineata, din cauza cetii, potrivit news.ro.”Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Olt, Valcea, Dolj, Girurgiu, Braila, Ialomita, Calarasi, Gorj,…

- A intrat in vigoare o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte. O atentionare Cod galben anunța vant puternic la munte, valabila in 17 judete. Pana duminica la ora 16:00, in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii temporar va ploua, iar la munte și posibil in…