Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost accidentat miercuri pe o partie de schi din Poiana Brasov, fiind lovit de o placa de snowboard, potrivit Agerpres. Potrivit Salvamont Brasov, acesta a suferit un traumatism de bazin, fiind transportat la spital pentru investigatii. Salvamontistii brasoveni au intervenit…

- Salvamontistii au intervenit luni pentru 17 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate pe partiile de schi sau sanius din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. „O zi cu multe evenimente si cu multe persoane ramase blocate pe partiile de schi din partea superioara a masivului, dupa inchiderea instalatiilor…

- Luni a fost o zi plina pentru salvamontiștii brașoveni. Salvatorii montani au fost solicitați la mai multe evenimente, cele mai multe fiind cu persoane ramase blocate pe partiile de schi din partea superioara a masivului Postavaru, dupa inchiderea instalațiilor de transport pe cablu. Serviciul Public…

- Dupa mai multe accidente pe partiile de practicare a sporturilor de iarna din Poiana Brașov și Masivul Postavaru, week-end-ul s-a terminat cu o persoana accidentata pe unul dintre traseele turistice care coboara in Schei. Turistul care se plimba pe traseul Cruce Albastra, in zona Fantaniței Dreptații,…

- Opt persoane s-au accidentat ieri pe partiile din Poiana Brașov și Masivul Postavaru, in timp ce practicau sporturi de iarna. Serviciul public local Salvamont Brașov a anunțat ca toate victimele au primit ajutor și au fost coborate in siguranța la baza muntelui. Pentru doua persoane a fost nevoie…

- Astazi, 25.01.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 4 cazuri in care turistii s-au accidentat sau ratacit pe partiile de schi din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani, ajunsi la locul producerii incidentelor, au acordat persoanelor accidentate…

- 11 persoane s-au accidentat duminica pe partiile din Masivul Postavaru. Salvamontiștii le-au acordat primul ajutor, iar cinci turiști au fost preluați de echipajele SMURD. Incidentele s-au produs duminica pe partiile din Masivul Postavaru. Salvamontiștii au intervenit de fiecare data, iar turiștii…

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a intervenit, in primele trei zile din an, in peste 10 cazuri, fiind solicitat sa intervina in sprijinul turistilor care fie s-au accidentat pe partiile din statiunea Poiana Brasov, fie in plimbari pe potecile din Masivul Postavarul. In 1 ianuarie,…