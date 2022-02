Stiri pe aceeasi tema

- Salvamonțiștii brașoveni au fost solicitati sa intervina la 21 de cazuri, in acest sfarșit de saptamana. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat duminica, sa intervina in 10 cazuri, totalizand 11 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate in partea superioara a masivului Postavaru,…

- Un numar de 53 de persoane au fost salvate in urma interventiilor salvamontistilor, in ultimele 24 de ore, iar aproape jumatate dintre acestea au necesitat sa fie transportate la spital, informaza News.ro . Reprezentantii Salvamont Romania au aratat, sambata dimineata, ca in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul…

- Salvamontiștii din intreaga țara au intervenit sambata pentru salvarea a 94 de persoane din zonele montane. Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, sambata s-au primit 99 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor.Cele mai multe apeluri au fost primite…

- Peste 60 de persoane au fost salvate de salvamontisti in ultimele 24 de ore: Cate intervenții au fost in județul Alba Peste 60 de persoane au fost salvate de salvamontisti in ultimele 24 de ore: Cate intervenții au fost in județul Alba Salvamontistii anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite…

- A fost un weekend plin pentru salvamontisții din intreaga țara, solicitați sa intervina la un numar mare de evenimente, in doar 24 de ore, multe dintre acestea soldate cu accidentari grave. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 33 apeluri prin care se solicita intervenția…

- Zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara solicitați sa intervina la un numar foarte mare de evenimente. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 34 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor astfel: 6 apeluri pentru Salvamont…

- Ziua de Craciun a fost una „de foc” pentru salvamontiștii din intreaga țara: 40 de persoane au fost recuperate, dupa ce salvatorii au fost solicitați sa intervina la un numar mare evenimente, a anunțat duminica dimineața Salvamont Romania, intr-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Astfel,…

- S-au primit 6 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 6 apeluri pentru Salvamont Busteni, 4 apeluri pentru Salvamont Sibiu, cate 3 apeluri pentru Salvamont Bran, Salvamont Predeal, Salvamont Gorj, cate doua apeluri pentru Salvamont Borsa si Salvamont Municipiul Brasov si cate un apel pentru salvatorii montani…