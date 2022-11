Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Sandero a ocupat locul al treilea in topul autovehiculelor noi inmatriculate in Europa in luna septembrie, potrivit datelor publicate joi, 27 octombrie, de firma de cercetare de piata JATO Dynamics, relateaza Reuters.Pe prima poziție in top s-a aflat automobilul electric Model Y, iar…

- Automobilul electric Model Y produs de constructorul american Tesla s-a situat pe prima pozitie in topul autovehiculelor noi inmatriculate in Europa luna trecuta, urmat de Peugeot 208 si Dacia Sandero, arata datele publicate de firma de cercetare de piata JATO Dynamics, transmite Reuters. Este pentru…

- Productia de autoturisme inregistrata in Romania, in primele noua luni ale anului, a fost de 381.971 de unitati, in crestere cu 21,2% fata de perioada similara din 2021, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Potrivit sursei citate, din acest total, 230.078 de unitati…

- Un nou raport intocmit de JATO Dynamics arata care au fost cele mai bine vandute mașini electrice in Europa, in luna august. Potrivit raportului, cel mai bine vandut model cu zero emisii a fost Tesla Model Y, cu 6935 de exemplare vandute. Pe locul doi se afla Volkswagen ID.4, cu 5583 de exemplare vandute,…

- In august a crescut puternic pe plan european vanzarea de modele full-electrice produse in China, cele mai mari cifre fiind la Tesla Model Y și la Dacia Spring, arata un raport al JATO. Per total, in Europa cel mai cautat model de mașina in august a fost SUV-ul T-Roc de la Volkswagen, iar Dacia Jogger…

- In perioada 14-18 septembrie a.c., se va deschide o noua ediție a Salonului Auto Pitești, un eveniment dedicat pasionaților de cai putere și bolizi de lux, organizat de catre Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (A.O.A), in parteneriat cu Primaria Pitești. Principalele marci prezente la salon sunt:…

- Un numar de 70.028 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele sapte luni, in crestere cu 12,1% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, dupa evolutia importanta…

