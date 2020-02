Salonul de mobila de la Milano a fost amanat pentru luna iunie din cauza coronvirusului Celebrul salon anual al mobilei de la Milano (Italia), cel mai important salon din lume de mobilier si design interior, a fost amanat pentru luna iunie din cauza epidemiei de coronvirus, a anuntat marti seara conducerea salonului intr-un comunicat de presa preluat de AFP.



Salone del Mobile era programat sa se desfasoare in perioada 21-26 aprilie. Conform noului calendar, evenimentul se va derula in perioada 16-21 iunie 2020.



"Data fiind situatia de urgenta care exista in prezent in domeniul sanatatii publice, Salone del Mobile se va desfasura in perioada 16-21 iunie", a anuntat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a aprobat reluarea importurilor de carne de pasare si produse din carne de pasare provenite din SUA, a anuntat luni Ministerul Agriculturii de la Beijing, transmite Reuters. Conform anuntului autoritatilor de la Beijing, vor fi permise importurile de pasari vii, a precizat Li Jinghui,…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…

- Grupul rus Gazprom mizeaza pe faptul ca, mai degraba decat Europa, China va beneficia de cea mai mare parte a exporturilor de gaze lichefiate ale SUA, dupa acordul comercial convenit de Washington si Beijing, a declarat marti un oficial de la Gazprom, transmite Reuters. Cu ocazia unei reuniuni…

- Guvernul Turciei a anuntat marti ca toate zborurile spre si dinspre China vor ramane suspendate pe parcursul lunii februarie, ca masura preventiva impotriva epidemiei de coronavirus, relateaza agentia EFE. "Incepand de maine (miercuri n.red.) vor fi suspendate toate zborurile provenind din…

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus si a extinderii vacantei de Anul Nou chinezesc, a declarat luni un purtator de cuvant al producatorului auto francez,…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times. Departamentul de Securitate Interna ia in considerare oprirea programului…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…