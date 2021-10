Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Salonului Auto Bucuresti (SAB) & Accesorii debuteaza, joi, la Romexpo, evenimentul fiind gazduit pana pe data de 17 octombrie pe o suprafata de peste 25.000 de meri patrati. Deschiderea oficiala a Salonului Auto va avea loc la intrarea Pavilionului B2 - Romexpo. La SAB &…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, a transmis joi, 23 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca o serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clientilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de catre utilizatorii de internet."Verificati cu atentie…

- Polonia s-a angajat luni sa mentina in functiune mina de carbune Turow, in pofida unei amenzi de 500.000 de euro pe zi din partea Uniunii Europene, pentru nerespectarea unei decizii judecatoresti anterioare de a opri activitatea acesteia, transmite Reuters.Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Emma Raducanu a povestit la BBC Breakfast despre relația pe care o are cu parinții ei și cum au reacționat aceștia la revenirea acasa."M-au imbrațișat și atat, n-a fost nimic nebunesc, nici o petrecere extravaganta. De-a lungul anilor ei mi-au aratat o dragoste dura (n.r. - tough love). Sunt…

- Apple a trimis marti invitatii presei, anuntand ca evenimentul sau anual va avea loc pe 14 septembrie, la acesta fiind asteptate noi iProne-uri, transmite CNBC.Compania ar mai putea anunta un nou Apple Watch si noi modele AirPod.Apple lanseaza Apple Watchuri o data pe an, in timp ce…

- Grupul auto francez Renault, la fel ca mai multe companii concurente, va prelungi opririle partiale de productie la trei fabrici de asamblare din Spania, pana la sfarsitul acestui an, din cauza deficitului de cipuri la nivel global, a declarat marti un purtator de cuvant al Renault Spain, transmite…

- Ai planuri de foarte multa vreme sa-ți cumperi o casa. Poate chiar sa iți construiești una sau sa o renovezi și ai nevoie de o suma de bani destul de maricica. Creditul ipotecar iți pare cea mai buna soluție. Nu ai foarte multe detalii despre creditul ipotecar, dar vrei sa te documentezi și…

- O plaja din Mamaia anunța ca se inchide in plin sezon turistic, largirea plajelor aducandu-i falimentul. „Multumim tuturor celor care ne-au calcat pragul in aceasta vara si cu parere de rau va anuntam ca AM INCHIS inainte de terminarea sezonului. „Cu aceasta ocazie multumim ABADL…