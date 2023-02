Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Baia Mare are un salon la standarde de excelența pentru tratamentul neutropeniilor febrile. Anunțul a fost facut ieri, 4 februarie, de catre conducerea Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, care spune ca respectivul salon este dotat la standarde de excelența. „Neutropenia…

- Spitalul Județean de Urgența Baia Mare are, in premiera, un salon pentru tratamentul neutropeniilor febrile, dotat la standarde de excelența. Neutropenia febrila este o complicație cu risc vital. Succesul tratamentului depinde de diagnosticul precoce și instituirea tratamentului de urgența. La nivelul…

- Doi maramureșeni au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au jucat cu artificii. Asta deși in fiecare an, mai ales in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii informeaza cetațenii cu privire la riscurile efectuarii de operațiuni pirotehnice fara drept. „In prima zi a anului, poliția a fost sesizata…

- Colonelul Viorel Demean, fostul sef al ISU Hunedoara, in varsta de 47 de ani, s-a impuscat accidental cu un pistol, miercuri, in timp ce se afla acasa. Barbatul a fost gasit de soția sa, care a anunțat autoritațile, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, Viorel Demean a fost dus de urgența la…

- Consiliul Județean Salaj intenționeaza sa construiasca un centru oncologic modern, cu 110 paturi, in cadrul caruia persoanele diagnosticate cu cancer din intreaga regiune sa poata beneficia de servicii medicale de inalta performanța. In ședința ordinara de marți, 29 noiembrie, consilierii județeni…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu suspiciune de botulism, a fost internat, luni, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde i-a fost administrat ser antibotulinic, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt."In cursul zilei de 14.noiembrie 2022, un pacient in varsta…

- Premiera la Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare. Medicii au efectuat o interventie unica in sectia de Ortopedie-Traumatologie. Este un tip particular de artroplastie de genunchi, utila pentru tratamentul chirurgical al gonartrozelor limitate doar la unul dintre cele doua compartimente a genunchiului,…

- Medicii de la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare au efectuat o intervenție in premiera in secția de Ortopedie-Traumatologie, un tip particular de artroplastie de genunchi, utila pentru tratamentul chirurgical al gonartrozelor limitate doar la unul dintre cele doua compartimente a genunchiului, limitand…