- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca ordinul privind regulile in școli a fost finalizat, urmand sa fie semnat dupa ce va fi aprobat de CNSU. Dupa incidența de șase la mie toți elevii vor trece in online.

- Ancheta de amploare in Italia, pentru a da de urma tuturor membrilor unei rețele care vindea certificate COVID false. Documentele sunt obligatorii in peninsula pentru accesul in restaurante, cinematografe sau sali de sport, iar mulți italieni care se feresc de vaccinare nu ezita sa bage mana adanc in…

- Trei adolescente cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani au fost la un pas de moarte, duminica dimineața, in timp ce-și faceau selfie pe tren, in gara din Roman. Salvatorii chemați de urgența in ajutorul lor au constatat ca una dintre ele are arsuri pe corp. ”Misiune de salvare persoane aflate pe un tren…

- Administratorii speciali de la Uzina Mecanica Cugir, Fabrica de Arme Cugir si Uzina Automecanica Moreni au fost eliberati din functie, a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. „Eliberam din functie alti administratori speciali.…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la 20 de luni de inchisoare, dupa ce a fost prins, luni, transportand 16 kilograme de cocaina in portul Calais. In fața instanței, barbatul in varsta de 25 de ani a precizat ca iși da seama de gravitatea faptei comise, insa credea ca transporta cannabis. …

- Ludovic Orban, liderul PNL, spune ca scandalul provocat de alegerile pentru șefia filialei municipale a partidului este inimaginabil, suspendarea membrilor parand „o forma de execuție publica”.

- Peste 340.000 de certificate digitale au fost generate in primele 12 ore de la lansarea platformei certificat-covid.gov.ro. Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anuntat, joi seara, ca au fost emise 340.020 de certificate digitale, 97% pentru persoane vaccinate. „Asta inseamna ca 28.335 de romani…

- Un ciclon se va forma in Marea Neagra si va ajunge și in Romania. Meteorologii anunta precipitatii puternice, descarcari electrice si caderi de grindina. Potrivit Elenei Mateescu, director ANM, deasupra Marii Negre se va forma, vineri, un ciclon, iar partea de sud-est a tarii va fi cea mai afectata.…