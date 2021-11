Sălile de jocuri de noroc de cartier nu-și revin după lockdown. Distracția s-a mutat online Valul 4 al pandemiei de coronavirus a lovit ca un tsunami industria jocurilor de noroc offline. Potrivit Hotararii de Guvern de la inceputul lunii octombrie, in localitațile in care incidența cazurilor este de peste 6 la mia de locuitori, „activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului”. In contextul in care se anunța și valul 5, este foarte posibil ca pana la vara sa nu se inregistreze o scadere a incidenței, iar experții sunt de parere ca vom asista, foarte curand, la falimentul multor operatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

