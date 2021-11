Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim „corect si adecvat”. Negocierile pot incepe de indata ce Consiliul isi aproba propria pozitie.

- Directiva europeana: Salariul minim in statele europene va fi de 60% din salariul mediu brut. In Romania va ajunge la 3.500 lei Propunerea de Directiva privind salariul minim, o noutate in politicile europene, a fost votata in Comisia de Munca din Parlamentul European iar votul in plen ar putea fi la…

- Negocierile dintre PNL și PSD sunt aproape finalizate. Vestea proasta este ca in privința veniturilor nu vor fi majorari prea mari. Salariul minim ar putea sa nu mai fie marit de la 1 ianuarie, așa cum promisese anterior Guvernul Cițu. Pensiile și alocațiile sa fie marite Pentru pensii exista varianta…

- Deputații europeni voteaza pe 11 noiembrie 2021 un acord cu Consiliul, acord care va obliga companiile multinaționale la ceva anume. Mai precis, multinaționalele cu un venit anual de peste 750 de milioane de euro și cu operațiuni in mai mult de un stat sa declare profiturile realizate, taxele pe venituri…

- UDMR a decis sa inceapa negocierile pentru formarea „unei mari coaliții intre PNL-PSD-UDMR”, anunța Kelemen Hunor. "Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene, iar in cadrul ședinței online al Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) am decis sa continuam guvernarea, iar…

- Uniunea Europeana interzice folosirea dioxidului de titan ca aditiv alimentar. In ce alimente este folosit „E171” și de cand va fi eliminat Uniunea Europeana interzice folosirea dioxidului de titan ca aditiv alimentar. In ce alimente este folosit „E171” și de cand va fi eliminat Propunerea Comisiei…

- Renate Weber a anunțat ca certificatul verde „nu mai exista” pentru ca cei testați pentru COVID-19 nu mai au acces la aceleași facilitați precum cei vaccinați, ceea ce reprezinta o discriminare, susține Avocatul Poporului.Reacția vine dupa ce Executivul a decis ca restaurantele, salile de sport și spectacole…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat duminica la Antena 3 ca masura luata de Guvern de a permite accesul la anumite activitați doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, nu și celor care prezinta test negativ COVID, reprezinta o discriminare și a susținut ca „certificatul verde, practic,…