Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns marti la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure "un nivel de trai decent", transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile, transmite AGERPRES.…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns marti la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure "un nivel de trai decent", transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile.

- ”Antreprenorul este un erau pozitiv sau negativ. E un erou negativ daca o tine pe mama zece ani pe salariul minim pe economie, si nu ii creste salariul decat atunci cand creste salariul minim de la stat. Caz concret, in industria confectiilor, pentru zeci, sute de mii de femei, in aceasta tara”, a spus…

- CREȘTE salariul minim pentru angajații a doua sectoare din Romania: Cați bani vor primi in mana CREȘTE salariul minim pentru angajații a doua sectoare din Romania: Cați bani vor primi in mana Ca parte din pachetul de masuri economice promovate de Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR, salariul minim in…

- Salariul minim pe ecoonomie poate crește in 2022 cu 200 de lei, insa aceasta creștere este una voluntara și va fi scutita de taxe, potrivit premierului Nicolae Ciuca. Masura a fost convenita in Coaliția PSD-PNL-UDMR in cadrul programului “Sprijin pentru Romania. Valoarea totala a masurilor este de 17,3…

- Salariul mediu net din februarie a fost de 3721 lei (aproximativ 15 mii de lei moldovenești), in ușoara creștere fata de luna precedenta cu 23 lei (+0,6%), au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. Cele mai mari salarii le-au luat cei din IT&C (9093 lei), iar cele mai mici angajații…

- Liderii coaliției de guvernare au aprobat pachetul de masuri socio-economice „Sprijin pentru Romania”, prin care sunt lansate mai multe masuri pentru sprijinirea populației cu venituri reduse și pentru companii. Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat și…

- Pachet de masuri de sprijin pentru populatie si mediul de afaceri Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coalitia de guvernare pregateste un amplu pachet de masuri de sprijin astfel încât populatia si mediul de afaceri sa poata face fata situatiei generate de crizele prin…