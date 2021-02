Salariul mediu nominal, mai mare In luna decembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5906 lei, cu 341 lei (+6,1%) mai mare decat in luna noiembrie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3620 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 209 lei (+6,1%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat […] Articolul Salariul mediu nominal, mai mare apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

