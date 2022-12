Stiri pe aceeasi tema

- O jurista a Agenției teritoriale Sud a Companiei Naționale de Asigurari in Medicina este suspectata de abuz in serviciu. Procurorii și ofițerii anticorupție au descins miercuri, 23 noiembrie cu percheziții acasa și in biroul suspectei, iar in rezultat aceasta a fost reținut pentru 72 de ore, transmite…

- Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud impreuna cu ofițerii CNA au efectuat percheziții pe cauza penala pornita pe faptul abuzului de serviciu savarșit de un jurist al Agenției teritoriale Sud a Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM). Aceasta este banuita de faptul ca, de comun acord cu…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in septembrie la 4.003 de lei, in crestere cu 70 lei, respectiv 1,8%, raportat la luna precedenta. Salariile cele mai mari s-au inregistrat in activitatile privind fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului…

- In țara noastra au fost livrate 218 mii de doze de vaccin antigripal. Un lot de 188 000 de doze a fost procurat din sursele fondului masurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, iar alt lot, de 30 000 de doze, a fost donat Republicii Moldova de The Task Force

- In Republica Moldova au fost livrate 218 mii de doze de vaccin antigripal. Un lot de 188 000 de doze a fost procurat din sursele fondului masurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, iar alt lot, de 30 000 de doze, a fost donat Republicii Moldova de The Task Force for Global…

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…

- Castigul salarial mediu brut lunar ȋn anul 2021 a fost 5.535 lei, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.416 lei, in crestere cu 6,2% (+199 lei) comparativ cu anul precedent. Efectivul salariatilor la 31 decembrie 2021 a fost 5.516.400 persoane, mai mare cu 105.300 persoane comparativ cu…