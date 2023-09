Stiri pe aceeasi tema

- In Elveția ospatarii sunt platiți regește. Din cauza lipsei de personal, proprietarii unui lanț de restaurante au ales sa achite un salariu exorbitant angajaților. Unii dintre ei pot ajunge sa incaseze și 17.000 de euro pe luna. Conform nzz.ch , Michel Peclard și Florian Weber, patronii unui lanț de…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au facut, vineri, o plimbare cu barca in Delta Dunarii, potrivit imaginilor transmise de Antena 3. Vizita președintelui in Delta are loc la o saptamana dupa tragedia de la Crevedia și la doua saptamani de la accidentul din 2 Mai, produs de un…

- Brasovul ocupa prima pozitie in topul celor mai populare destinatii ale verii, urmat de Eforie Nord, Costinesti, Bucuresti si Mamaia, potrivit unei analize realizate de o platforma hoteliera online.

- Furtuna Patricia este un fenomen meteo extrem care a lovit toata Europa, iar acum se indreapta și catre Romania. Este o furtuna neobișnuit de puternica, iar prin țarile pe unde a trecut a fost un adevarat potop.In mai multe țari din Europa s-a declarat deja cod roșu de furtuni, iar vremea se schimba…

- In urma testelui ADN, s-a confirmat ca ramașițele umane gasite pe un ghețar din apropierea celebrului munte Matterhorn din Elveția sunt ale unui alpinist german disparut din 1986, relateaza BBC.Corpul neinsuflețit a fost descoperit la inceputul acestei luni de catre alpiniștii care traversau ghețarul…

- Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav (AIBG) reprezinta o premiera pentru Europa de Est prin faptul ca funcționeaza cu un turn virtual. Trecand peste ironiile habarniștilor sau ale unora care nu vedeau cu ochi buni aceasta investiție, trebuie spus faptul ca fucnționarea turnului a avut și are nevoie…

- Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Romanii pot face bani chiar și in Romania,…