Salariile românilor care lucrează cu inteligența artificială. ”Pot câștiga până la 20.000 de euro lunar” Romanii care lucreaza cu inteligenta artificiala au salarii de peste 8.000 de euro pe luna. Companiile cauta angajati care pot sa tina pasul cu schimbarile din era digitala. Pe zi ce trece apar si meserii noi in acest domeniu, scrie antena3.ro Specialistii in recrutare spun ca tot mai multe persoane se reprofileaza si cauta sa lucreze in IT, atrase de salariile mari. In unele cazuri, este nevoie doar de un curs de specializare. ”Inteligența artificiala deja a inceput sa scrie coduri singura, deci trebuie sa ne reprofilam pe ce ține de inteligența artificiala. Cu timpul o sa inlocuiasca total anumite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

