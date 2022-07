Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor București-Ilfov susține ca, odata cu noile schimbari propuse in Legile Educației, elevii risca sa devina „cobai ai experimentelor miniștrilor revoluționari”, potrivit Digi24. In replica, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis ca instituția pe care o conduce s-a consultat…

- Cele doua proiecte de lege anunțate de Ministerul Educației au fost publicate in consultare publica pe site-ul edu.ro. Legile in proiect sunt in consultare pana pe 24 august, iar dupa aceasta etapa vor fi ajustate in funcție de propuneri, aprobate in Guvern și trimise in Parlament pentru a parcurge…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, 13 iulie, dupa ședința de Guvern, ca materia „Gramatica” va fi cuprinsa in noile planuri-cadru de liceu, care vor intra in vigoare din septembrie 2023.„O noutate ar fi decizia de reintroducere in programa a gramaticii, pentru a susține abilitațile…

- In ședința de Guvern de miercuri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a prezentat, in prima lectura, proiectele legilor Educației – Proiectul de lege pentru Invațamantul Preuniversitar și Proiectul de lege pentru Invațamantul Superior.

- Salariul mediu in invațamant va crește enorm, potrivit lui Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Acesta a prezentat ieri proiectele legilor educației, care urmeaza sa fie supuse dezbaterii publice incepand de astazi, 13 iulie 2022. Toate amanuntele, in articolul de mai jos. Vești bune pentru profesori.…

- Inspectoratele școlare județene vor fi desființate – a anunțat astazi Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Acesta a prezentat modificarile propuse pentru cele doua Legi ale Educației care vor intra de maine in dezbatere publica. Inspectoratele școlare județene se vor desființa, a anunțat ministrul Sorin…

- Cariera didactica trebuie sa fie atractiva pentru cei mai buni absolventi de invatamant superior si trebuie reformata, a declarat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, precizand insa ca pentru acest lucru este nevoie de "o salarizare motivanta". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un proiect de lege depus de USR și votat de toate partidele, care incerca sa reglementeze accesul comunitații in bazele sportive ale unitaților de invațamant, a fost respins de CCR, la sesizarea premierului Nicolae Ciuca. Proiectul de lege adoptat de Parlament, dar respins de CCR, lasa autoritaților…