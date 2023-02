Salariile personalului medical s-au triplat, comparativ cu 2014, dar tot e deficit de cadre Un raport de la Curtea de Conturi arata ca salariile din sistemul sanitar s-au triplat, fața de anul 2014, dar peste 80% din locurile vacante din spitale nu au fost scoase la concurs. Salariile personalului medical s-au triplat, comparativ cu anul 2014, insa deficitul de cadre din sistem de mentine, arata un raport realizat de Curtea de Conturi in urma auditului facut la spitalele publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii. In pofida lipsei de personal, 83% din posturile vacante din spitalele Ministerului de resort nu au fost scoase la concurs in perioada 2014-2021, in acest context auditorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

