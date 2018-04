Salariile în Germania vor crește cu 7,5%, în următorii doi ani Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile federale şi locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% în următorii doi ani şi jumătate, după trei runde de negocieri, transmit Reuters, preluată de Agerpres. În prima etapă, de la 1 aprilie, salariile sunt majorate cu 3,19%,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Se anunta noi proteste de amploare. Guvernul se afla in mijlocul unui nou scandal dupa ce o alta categorie sociala anunta ca salariile au scazut in loc sa creasca. Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in…

- Acordul prevede o majorare salariala cuprinsa intre 6,1 si 8,8% pe trei ani, in functie de ritmul de crestere inregistrat de economia spaniola in aceasta perioada, se arata intr-un comunicat publicat de sindicatul CCOO, unul din cele mai mari din Spania. In anul 2017, Guvernul spaniol a propus…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…