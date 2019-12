Salarii mai mari pentru bugetari de la 1 ianuarie 2020. Cu cât cresc veniturile Salarii mai mari pentru bugetari de la 1 ianuarie 2020. Cu cat cresc veniturile Bugetul pentru anul viitor prevede reduceri importante de fonduri pentru ministerele Sanatatii, Agriculturii sau Dezvoltarii, dar le creste pe cele pentru Munca, Transporturi, Educatie si servicii secrete. Asta în vreme ce investiţiile sunt, din nou, lăsate pe ultimul loc, potrivit proiectului făcut public marți de Ministerul Finanţelor. Explicaţia oficialilor este că bugetul este la limită, pentru că trebuie plătite salarii şi pensii mai mari, în 2020.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

