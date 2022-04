Salarii de până la 2.500 de euro pentru ieșenii care vor să lucreze în străinătate Un numar de 708 locuri de munca sunt vacante in Europa pentru ieșenii care isi doresc sa lucreze in strainatate. Germania cauta 225 de persoane care sa lucreze ca taietori de carne și lucratori in producție. In Danemarca se cauta 100 de lucratori in agricultura in mod special culegatori de mazare, iar persoana trebuie sa aiba minim 18 ani, condiție fizica buna și o experiența minima in agricultura. Nu este un salariu standard, plata muncii este in funcție de cantitatea culeasa. Salariul poate ajunge pana la 2.000-2.500 euro brut pe luna. Pentru aceeași funcție se cauta 65 de lucratori in Portugalia,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

