Salariaţii din sportul românesc intră în grevă generală până la soluţionarea problemelor Cea mai grava problema in urma declansarii grevei generale va fi intamplinata in asigurarea personalului la 30 la suta din capacitate in taberele scolare, acolo unde personalul este deja insuficient. "Nu stiu cum vor asigura cei 30 la suta din personal in tabere, nici nu vreau sa ma gandesc. Mai ales ca acum in perioada asta sunt foarte multe tabere, Aici este grav, un subiect delicat, toti avem copii, e trist, dar nu avem ce face. Pentru ca oamenii sunt foarte porniti. Hai ca la sportivi poate e alta problema, acolo sunt adulti, dar aici e vorba de copii". a declarat Andy Nagy, presedintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

