Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 continua sa creasca in Bucuresti si in cele patru judete cu peste 3 cazuri la 1000 de locuitori (Brasov, Cluj, Ilfov si Timis). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate…

- Bilant covid - 7 martie Autoritațile au anunțat astazi înca 3.288 de cazuri de coronavirus, din puțin peste 18.000 de teste prelucrate în decurs de 24 de ore. Cele mai multe noi cazuri s-au înregistrat la București - 664, iar incidența este acum de 3,19 la mia de locuitori…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni, sambata, pentru a stabili masurile care se impun, dupa ce, vineri, in Capitala rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori.Dupa ce Traian Berbeceanu a fost eliberat din funcție, Capitala nu are un prefect,…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 114 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 17.219. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, patru maramureșeni au fost reconfirmați…

- Rata incidenței cazurilor de Covid-19, raportate la mia de locuitori, crește de la o zi la alta. In acest moment, județele Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov și Maramureș se afla in scenariul roșu. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice De asemenea,…

- Tot mai multe judete revin la scenariul rosu, impus de la faptul ca, in ultimele 14 zile, s-au inregistrat cel putin trei cazuri de COVID la mia de locuitori. De ieri, s-a alaturat si Ilfovul judetelor care au depasit acest prag, Cluj, Maramures si Timis, unde incidenta este de peste cinci la mie. Aproape…

- Județele Cluj, Ilfov și Brașov au incidențe mai mari de 2, respectiv 2,51/mie, 2,14/mie și 2,13/mie.Ca numar de noi cazuri de infectare, Capitala se afla pe primul loc, cu 146 de raportari in ultimele 24 de ore, urmata de Timiș, cu 58, Constanța - 45 și Cluj -36. La polul opus, sunt județe precum Vrancea,…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș, informeaza Mediafax. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Bucureștiul intra in scenariul galben. Rata de infectare a coborat…