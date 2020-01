Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis, marti, ca, potrivit informarilor primite din partea inspectoratelor scolare, 25 de unitati din tara sunt inchise partial din cauza gripei, fiind afectati peste o mie de elevi.

- Accesul vizitatorilor in Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala este restricționat din cauza gripei, informeaza reprezentanții spitalului. In aceasta unitate au fost confirmate doua cazuri de gripa de tip A, anunța MEDIAFAX.Avand in vedere faptul ca in perioada 15 - 20 ianuarie…

- Inca o persoana a murit in Romania din cauza gripei. Este al treilea deces inregistrat in acest sezon, anunta, astazi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Totodata este specificat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate scazuta, iar numarul cazurilor de gripa…

- Tone de carne si organe de curcan provenind din ferme de pasari din Ungaria aflate in carantina din cauza gripei aviare au ajuns la trei depozite din Bihor, iar de acolo au fost distribuite in 26 de judete din Romania, autoritatile sanitar-veterinare refuzand sa faca publice brandurile ori denumirea…

- Echipa de volei masculin ACSVM Zalau s-a calificat in optimile de finala ale optimilor Cupei Challenge, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia daneza Gentofte Volley, in mansa retur din faza 16-imilor.

- Campioana CS Arcada Galati a invins vicecampioana ACS Volei Municipal Zalau cu scorul de 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-18), sambata, pe teren propriu, in etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin. Niels Klapwijk a reusit 17 puncte pentru Arcada, iar Julian Bissette a adaugat 14. Gabriel…

- CS Dinamo Bucuresti s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei masculin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSU UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-14, 25-17, 25-19), in sferturile de finala. Raul Munoz a marcat 15 puncte pentru Dinamo, iar Alexandru Ionescu a reusit 12.…

- CS Dinamo Bucuresti si AHC Dunarea Calarasi se vor infrunta in cel mai interesant meci din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. SCM Poli Timisoara, detinatoarea trofeului, va juca in deplasare cu CSU Pitesti.…