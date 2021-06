Un barbat din Jibou, in varsta de 67 de ani, ce cauta ciuperci intr-o padure, a fost nevoit sa se refugieze intr-un copac mai multe ore, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost fugarit de un urs. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, miercuri seara politistii au fost sesizati prin 112, de catre un barbat, din Jibou, cu privire la faptul ca tatal acestuia, in varsta de 67 de ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 12,00, la cules de ciuperci si nu a mai revenit. Acesta a mai relatat faptul ca a incercat, incepand de la ora 18,00, sa-l contacteze…