- Presedintele Consiliului Judetean Salaj, Tiberiu Marc (PSD), a anuntat joi, ca in urma unei analize, a decis sa nu mai candideze pentru inca un mandat, pentru a lasa sansa unor colegi mai tineri, care, in opinia sa, vor putea gestiona corespunzator activitatea institutiei judetene, potrivit Agerpres.…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca PNL si PSD "confunda alegerile cu un bal mascat" si "se deghizeaza" candidand sub umbrela unor aliante, el acuzand cele doua partide ca fac un "blat" pentru a ramane la conducerea judetului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca spera ca negocierile cu liderii europeni pentru planul de relansare economica la nivelul UE sa se finalizeze cu un acord, dar a precizat ca este "moderat optimist". El se așteapta la negocieri care pot dura toata noaptea.

- Alba-Iulia: Orașul care nu vede, nu aude, nu vorbește? Traim in orașul in care ne prefacem ca nu vedem, nu auzim și cu siguranța nu vorbim. Și asta de mai bine de 30 de ani. Avem aceeași conducere la primarie, aceeași „mentalitate” de guvernare locala, aceleași firme de casa, aceiași abonați la contracte……

- Specialiștii AJOFM Buzau bat județul in lung și in lat in cautare de „tineri Neets” pentru „a face oameni” din ei. Și asta pentru ca, imediat ce s-au ridicat restricțiile impuse de pandemie, specialiștii AJOFM Buzau au continuat activitațile cuprinse in proiectul european pe care l-au implementat in…

- Lipsa internetului in mediul rural din Romania impiedica multi romani in floarea varstei sa se retraga la tara, pentru ca orice munca la distanta presupune o buna conexiune cu restul lumii - pe cale electronica, in secolul 21.

- Un tribunal din Capul Verde a decis arestarea pentru 40 de zile a controversatului afacerist Alex Saab, interval de timp in care Statele Unite pot cere extradarea acestui barbat acuzat ca orchestreaza o retea de coruptie pentru liderul socialist venezuelean Nicolas Maduro.

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru…