Sălaj: Inundaţii şi pagube după o ploaie torenţială cu grindină, la Zalău Mai multe autovehicule au fost avariate, joi, de copaci cazuti, iar apa a inundat strazi, curti si gospodarii din Zalau, in urma unei ploi torentiale, insotite de vijelie si grindina de mari dimensiuni. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, judetul a fost vizat de o avertizare cod rosu de fenomene meteorologice periculoase, respectiv grindina de mari dimensiuni, vijelie si averse torentiale, mai multe curti si gospodarii din municipiul Zalau fiind inundate. "De asemenea au fost avariate mai multe autovehicule… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

