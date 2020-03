Sălaj: Dosar penal pentru comunicare de informaţii false privind coronavirusul Politistii din Salaj au deschis un dosar penal, duminica, pentru comunicare de informatii false, dupa ce pe un cont de pe o retea de socializare a aparut informatia falsa ca in judet a fost depistat primul caz de coronavirus. "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu, duminica, pentru infractiunea de comunicare de informatii false, fapta prevazuta de articolul 404 din Codul penal. In concret, pe o retea de socializare a aparut un mesaj ca in judetul Salaj a fost confirmat primul caz de infectie cu noul virus", a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

