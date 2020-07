Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul tehnic și autorizația de construire necesare reabilitarii cinematografului Studio și transformarii sale in primul cinematograf de arta din Timișoara au fost donate de societatea de asigurare care a sponsorizat initiativa catre municipalitate. Donația, in valoare de aproximativ 150.000 de euro,…

- Primaria Timisoara a obtinut o noua finantare europeana, in valoare de noua milioane de lei, cu ajutorul careia va ridica o sala de sport, la Scoala Generala 25. Proiectul a fost depus spre finantare pe Programul Operational Regional, initial fiind pe lista de rezerva. In urma realocarii fondurilor,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat ca Primaria Timisoara isi va asuma proiectul Capitala Culturala Europeana, in urma ”numeroaselor scandaluri interne interminabile” care au facut Asociatia Timisoara 2021 ”total ineficienta si au decredibilizat-o in ochii comunitatii”. Edilul…

- Primarul Timișoarei vrea sa iși asume proiectul Timișoara Capitala Culturala Europeana, a anunțat edilul local, in fața membrilor din Comitetul de conducere al Asociației TM2021, care s-a reunit in ședința in aceasta dupa-amiaza. In ședința, primarul Nicolae Robu le-a spus celor prezenți ca proiectul…

- Mega-proiectul care va schimba complet circulația pe una dintre cele mai importante artere din municipiul Alba Iulia, pe traseul Gara – Cetate – Ampoi III, include, printre altele, eliminarea unor treceri de pietoni, realizarea unor noi treceri semaforizate și monitorizate video și relocarea mai multor…

- Primaria Timisoara a demarat procedura de stabilire a firmei care se va ocupa de proiectarea si operatiunile de constructie pentru reabilitarea si extinderea Ambulatoriului ORL din cadrul Primaria Timisoara . Anuntul a fost publicat in SEAP si acum se asteapta ofertele pentru proiectul finantat din…

- Primaria Timișoara ar trebui sa primeasca la toamna documentația pentru transformarea fostului sediu al ziarului Timișoara in creșa, dupa ce a reușit sa semneze contractul cu proiectantul. Deocamdata nu știm cat costa, dar cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare.