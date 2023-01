Stiri pe aceeasi tema

- Documentul a fost semnat in cadrul apelului de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) si din fonduri nationale, mai arata comunicatul de presa al CJ Bihor. Perioada…

- Peste 150 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 23 de judete, la persoane si firme suspectate de detinere ilegala de articole pirotehnice, in cadrul Planului de actiune ,,Foc de Artificii”, soldat pana acum cu confiscarea a peste 100 de tone de materiale pirotehnice, informeaza…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi, 09 decembrie 2022, in sedinta extraordinara de indata, pentru a dezbate si vota un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi. Sedinta s a tinut in regim de videoconferinta si au fost prezenti un numar de 32 de consilieri judeteni.Proiectul aflat pe ordinea de…

- Județele Dolj, Olt și Mehedinți iși vor da mana intr-un proiect privind crearea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice, de genul celor deja existente in Transilvania. Investiția va fi finanțata prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar Dolj va fi lider de parteneriat. Acordul…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA. ”Acest pachet de aprovizionare…

- CFR Infrastructura a anuntat, vineri, ca are in derulare lucrari in valoare de peste 255 de milioane de lei in regionalele Bucuresti si Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Astazi, am dezbatut si votat, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, proiectul de lege care are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Sportului Romanesc in prima duminica din luna iunie. Aceasta propunere legislativa a venit in contextul in care activitatea sportiva din societatea romaneasca…

- ”In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create”, anunta, joi, AFM, intr-un comunicat de presa. Sursa…