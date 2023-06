Sală multifuncţională pentru tinerii din Caraşova CARASOVA – In curtea liceului din Carasova „a rasarit“ o oaza de lectura si creatie. Noua locatie, amenajata dupa ultimele cerinte, urmeaza sa fie inaugurata in curand, spun cei de la Asociatia „Citesti si cresti“! In aceasta primavara, cei de la Asociatia „Citesti si cresti“ au pus tara la cale si cu sprijinul Primariei Carasova si al unei renumite companii din Timisoara au amenajat o sala multifunctionala in curtea Liceului bilingv romano-croat din aceasta comuna. Rezultatul a fost unul spectaculos de-a dreptul. Intr-o locatie complet renovata si amenajata cu bun gust, sute de carti asteapta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

