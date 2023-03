Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 februarie 2023, a fost ultima zi de scoala din Modulul 3 pentru elevii si profesorii din Iasi. Pana pe 24 februarie acestia vor avea „vacanta de schi", decisa la nivel national sa fie in luna februarie, si in perioada mentionata mai sus de Inspectoratul Scolar Judetean. Vacanta „mobila" a…

- Organizatiile Eco Ruralis, Romapis si WWF Romania solicita retragerea autorizatiilor emise de Ministerul Agriculturii pentru tratarea semintelor de porumb, floarea-soarelui si sfecla de zahar cu neonicotinoide si conformarea la hotararea Curtii de Justitie Europene, care a decis pe 19 ianuarie 2023…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- Interogarea bazelor de date pentru acordarea cardurilor de energie a scos la iveala situații aberante. Zeci de mii de oameni locuiesc la o singura adresa.Și nu vorbim despre vreo construcție cu un numar impresionant de apartamente ci de unul singur.Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de polei, valabila pana vineri dimineata in zone din zece judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 10.00 - 13 ianuarie, ora 6.00, in Moldova si in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitatii…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județelor Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10 – 13 ianuarie, ora 06 Fenomene vizate: depuneri de polei. Zone afectate: Moldova In intervalul menționat,…

- E iarna in tot mai multe regiuni din tara. 14 judete au fost sub cod galben de ploi si depunere de polei. O noua avertizare ANM Cod galben de polei a fost emisa joi dimineata de ANM si este valabila pana vineri. Avertizarea Cod galben de polei este valabila pana vineri in zece județe din Moldova.…