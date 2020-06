Stiri pe aceeasi tema

- În iunie 2018, toate reflectoarele erau îndreptate asupra lui Kim Jong Un. Tânarul lider, care urma sa-i strânga mâna lui Donald Trump la istoricul summit din Singapore, se pregatea sa devina primul președinte al Coreei de Nord care se întâlnește cu un președinte…

- Kim Jong Un a aparut din nou in public, la o intalnire a Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, iar autoritațile de la Phenian intentioneaza sa intrerupa marti canalele de comunicare, in special militare, cu „dusmanul” sud-coreean, a anuntat agentia de stat nord-coreeana, KCNA, dupa ce mai multi…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Jim Jong-un, a emis un avertisment Coreei de Sud cu privire la brosurile anti-Phenian trimise de cei din "Sud". Ea a amenintat ca, daca lucrurile vor continua, va pune capat unui acord militar intre cele doua tari, instituit in 2018, conform Deutsche Welle.Avertismentul…

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Presa de stat nord-coreeana a transmis, duminica, ”aprecierile” lui Kim Jong-un pentru muncitorii care au participat la construirea orașului Samjiyon. Informația vine in contextul zvonurilor despre starea de sanatate a dictatorului, care ar fi ”in stare vegetativa” sau chiar mort, potrivit altor surse.…

- SUA vor continua sa militeze pentru denuclearizarea Coreei de Nord oricare ar fi conducatorul acesteia, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, in timp ce zvonurile despre sanatatea precara a lui Kim Jong-Un continua sa circule, potrivit AFP.Intr-un interviu pentru canalul…

- Kim Yo-jong este sora mai mica a liderului nord-coreean Kim Jong-un, dar și directorul sau de propaganda. Yo-jong nu a dobandit doar titluri prestigioase in cadrul partidului Muncitorilor. Se zvoneste ca este creierul din spatele imaginii publice, in tara si in strainatate. Cine este Kim Yo-jong? Kim…