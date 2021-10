Saga nouă, cu probleme: Film interzis minorilor, în Rusia (VIDEO) „Eternals” – prima parte a unei noi saga dezvoltata de o franciza americana, va fi interzisa copiilor sub 18 ani atunci cand va fi lansata in Rusia. Interzicerea filmului Marvel pentru cei sub 18 ani se bazeaza pe „Legea impotriva propagandei gay” din 2013, care are drept scop „protejarea copiilor de informatii care promoveaza negarea valorilor traditionale ale familiei”. In Rusia, apararea valorilor se face peste tot, chiar si in cinematografe, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Personajul gay din „Eternals” este prezentat ca fiind casatorit cu un alt barbat, interpretat de actorul Haaz Sleiman.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

