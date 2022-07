In timp ce primavara e in floare, e momentul sa ne indragostim din nou, alaturi de Bella Swan (Kristen Stewart) și iubitul ei nemuritor, vampirul Edward Cullen (Robert Pattinson). Toate filmele din „Saga Amurg” sunt difuzate la Filmcafe in luna mai și la inceputul lui iunie. „Saga Amurg Luna noua/ Twilight: New Moon” este difuzat de Filmcafe, miercuri, 11 mai, de la ora 19:25, și reprezinta al doilea capitol din aventurile lui Bella și Edward. Dupa ce un atac al vampirilor i-a pus in pericol viața Bellei, Edward se departeaza de ea, ceea ce o afunda pe adolescenta in depresie. Dupa petrecerea…