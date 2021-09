Săcele: Încep lucrările pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și de canalizare Luni, 6 septembrie, incep lucrarile pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apa potabila și de canalizare in Sacele, anunța municipalitatea. Potrivit Primariei Municipiului Sacele, luni, 6 septembrie, vor incepe efectiv lucrarile acestui obiectiv, iar durata de execuție este de aproximativ trei luni. Lucrarile de reabilitare și extindere rețele de apa potabila și canalizare menajera din cartierul Baciu (pe 13 strazi) executate de Primaria Sacele, vor continua pe strada Canalului, pe etape și tronsoane funcționale astfel: 1.Etapa I/tronson 1 : intre Bd. Brașovului și strada Cloșca2.Etapa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un debut spectaculos in prima etapa, Campionatul Promo Speed Challenge powered by WRT Parts & TELL Security Systems continua duminica, 29 August, cu cea de-a doua etapa, care se va desfașura pe tradiționalul traseu marcat pe centura veche a Brașovului, Strada Timișul Sec. Avand la startul sezonului…

- Directorul general al CFR SA, Ioan Pintea, a declarat ca intre Brasov si Curtici se va putea circula mai rapid cu trenul, respectiv cu 160 kilometri/ora, din 2025. Ioan Pintea a precizat ca acesta este un proiect extrem de complex, fiind cel mai mare din Romania. „Este cel mai mare proiect de infrastructura…

- Astazi, 27 iulie 2021, lucrarile de modernizare și redimensionare a conductei de canalizare de pe strada Matei Basarab au fost finalizate. Reamintim ca acestea s-au desfașurat pe o porțiune de aproximativ 30 de metri, situata in sensul giratoriu dintre strazile Matei Basarab și Lucian Blaga. Reparațiile…

- Lucrarile de inlocuire a conductei de canalizare de pe strada Neagoe Basarab sunt in curs de finalizare. Date fiind condițiile dificile de desfașurare a acestora, dar și condițiile meteorologice din ultimele 24 de ore, astazi, 20 iulie 2021, a fost programata montarea ultimelor 2 branșamente. De asemenea,…

- Un accident rutier produs intre doua autoturisme a avut loc duminica dimineața pe strada Zizinului, intre centura mare și cea mica a Brașovului. In urma accidentului au rezultat 3 victime, dintre care un copil. S-au deplasat la fata locului 3 echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare si doua echipaje…

- Un accident rutier produs intre doua autoturisme a avut loc duminica dimineața pe strada Zizinului, inte centura mare și cea mica a Brașovului. In urma accidentului au rezultat 3 victime, dintre care un copil. S-au deplasat la fata locului 3 echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare si doua echipaje…

- Din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, lucrarile programate pentru inlocuirea conductei de pe strada Neagoe Basarab au fost amanate cu o zi. Astfel, restricțiile de trafic se vor aplica incepand cu data de 16 iunie 2021. Reamintim ca aceste lucrari sunt deosebit de dificile, deoarece canalizarea…

- In perioada 15 iunie – 6 iulie 2021, vor fi executate lucrari de inlocuire a conductei de canalizare pe strada Neagoe Basarab, pe o porțiune de aproximativ 100 de metri. Facem precizarea ca rețeaua existenta a fost realizata la inceputul anilor 1950. Aceasta reparație este una foarte urgenta, deoarece…