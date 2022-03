Stiri pe aceeasi tema

- La Isaccea, Dunarea este traversata cu bacul de refugiați Trecere cu bacul la Dunare. Foto: Arhiva. Un alt punct de intrare în tara noastra este orasul Isaccea, din judetul Tulcea, unde Dunarea este traversata cu bacul de refugiați. Sunt pe malul ucrainean al Dunarii, la Orlovka.…

- Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in…

- Brandul de lux Prada a achiziționat pachetul de 20% din fabrica de incalțaminte Hipic Prod Impex din Sibiu și a devenit astfel singurul proprietar al fabricii. Țara noastra nu este singura piața unde gigantul din industria modei a facut astfel de tranzacții anul trecut, se arata intr-un document al…

- Roaming and international calls tariffs between the Republic of Moldova and Romania will decrease based on an agreement signed on Friday between the two states for a period of five years, informs the National Authority for Administration and Regulation in Communications (ANCOM), in a press release…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat la o intalnire cu oamenii de afaceri din SUA, in cadrul AmCham. La finalul intrunirii, Ciuca le-a cerut investitorilor sa trimita Guvernului un raspuns privitor la intențiile investiționale in Romania. ”Am folosit acest prilej pentru a mulțumi inca o data…

- „Oamenii nu ar trebui sa fie dependenți de munca pentru supraviețuire”, spune pentru Libertatea o moderatoare a forumului online „antimunca”, de pe site-ul Reddit, intr-un moment in care americanii iși parasesc joburile din proprie voința intr-un numar record, conform statisticilor. Fenomenul, botezat…

- Un roman din Alba Iulia a decis ca aceste sarbatori sa fie, la propriu, pline de lumina. El și-a impodobit casa cu nu mai puțin de 3.000 de leduri, iar rezultatul este spectaculos. Pasionat de instalațiile luminoase și decorul de sarbatori, omul și-a transformat locuința cu 3.000 de leduri programate…

- Muncitorii care lucreaza la reabilitarea si consolidarea unui tronson de drum de pe DN17, in zona Ilisesti a judetului Suceava, au facut o treaba de mantuiala. Oamenii au turnat asfaltul direct in noroi, la o temperatura de 0 grade. Demersul muncitorilor mai mult i-a incurcat decat i-a ajutat pe oamenii…