- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa Capriciile - Iubirii, conflictele și discuțiile aprinse au fost cele care au rasunat, zambetele fiind departe de majoritatea concurenților. Ei bine, deși s-au desparțit de cateva zile bune, Perneș inca incearca sa se impace cu Sabrina, insa fara rezultat.…

- Sabrina și Perneș din casa Mireasa-Capriciile Iubirii au luat decizia de se desparți. Concurentei ii vine greu sa creada ca sentimentele lui pentru ea sunt reale și considera ca dupa ce au luat aceasta hotarare se vor auzi foarte multe vorbe negative in legatura cu ea.

- In gala Mireasa din 5 martie 2022 au ieșit la iveala noi detalii despre cuplul Perneș și Sabrina. Cei doi s-au confruntat cu discuții aprinse in ultima perioada și abia acum, concurenta a facut o dezvaluire ce i-a luat prin surprindere pe fani.

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar a inceput pe 12 ianuarie. Jurații, dar și concurenții au multe de demonstrat pe parcursul acestui sezon. UPDATE 24 februarie: In aceasta seara, concurenții vor gati sub presiunea timpului și a ingredientelor, insa sunt nevoiți sa-și…

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Sabrina i-a povestit Alinei ca a fost victima violenței domestice in ambele relații serioase pe care le-a avut. Perneș, iubitul ei de la Mireasa sezon 5, nu a insistat sa afle mai multe despre acest subiect pentru a nu o pune pe Sabrina intr-o situație neplacuta.

- Lipsa hranei a inceput sa-și spuna cuvantul, confruntarile dificile au inceput sa ii faca tot mai competitivi, iar eliminarile sa le aminteasca ca la finalul competiției o singura persoana va caștiga marele premiu! Concurenții au parte de noi provocari la „Survivor Romania” 2022. Astazi, de la 20:00,…

- Survivor Romania inchide și a doua ediție cu o victorie pentru Razboinici. Din pacate, Faimoșii au ajuns la cuțite chiar la consiliul pentru nominalizare. Care sunt cele trei vedete care au ajuns la mana publicului. Votul a fost deschis! Survivor Romania 2022: nominalizari in randul Faimoșilor Survivor…