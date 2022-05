Sabotaje pe submarinele nucleare ale SUA! Măsuri disperate luate de US Navy La inceputul lunii aprilie, Serviciul de Investigații Criminale al Marinei SUA (NCIS) a emis un anunț prin care ofera o recompensa de 2.500 de dolari pentru informații care sa conduca la identificarea autorului (autorilor) avariilor suferite de USS Texas, un submarin nuclear de atac (NAS) din clasa Virginia. Acest lucru a fost facut fara a […] The post Sabotaje pe submarinele nucleare ale SUA! Masuri disperate luate de US Navy first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

