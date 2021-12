Stiri pe aceeasi tema

- Sabia purtata de Napoleon Bonaparte in timpul loviturii de stat din 1799 si cinci arme de foc care i-au apartinut imparatului francez, mort in exil in urma cu 200 de ani, au fost vandute la licitatie in Statele Unite pentru suma de peste 2,8 milioane de dolari, relateaza AFP si Agerpres. Lotul, format…

- Ministrii Sanatatii din cadrul G7 se reunesc de urgenta luni, la Londra, in contextul unor ingrijorari provocate de noua varianta omicron a noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca in lume, in pofida inchiderii unor frontiere, relateaza AFP. Ministrii Sanatatii din Canada, Franta, Germania,…

- O intalnire programata saptamana aceasta intre ministrul francez al apararii, Florence Parly, si omologul sau britanic, Ben Wallace, a fost anulata la cererea Parisului, a aflat AFP duminica dintr-o sursa in cadrul ministerului francez. "Intalnirea prevazuta saptamana aceasta la Londra…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Dupa introducerea trupelor in Afganistan in 2001, Statele Unite au facut o serie de greșeli care au dus in cele din urma la eșecul intregii campanii și nu au putut opri talibanii (mișcarea este recunoscuta ca terorista și interzisa in Federația Rusa) sa se extinda. Sarajuddin Isar, cercetator la școala…