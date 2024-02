Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai așteptate dueluri ale acestei luni din fotbalul romanesc este cel dintre Universitatea Cluj și FCSB. Duelul dintre cele doua echipe se va juca luni, 19 februarie, pe Cluj Arena (ora 20:30). Universitatea Cluj ocupa locul 8 al clasamentului, fiind la doar un punct de play-off. De…

- UTA Arad și Farul Constanța au incheiat la egalitate, fara gol inscrisUTA Arad și Farul Constanța au incheiat la egalitate partida din etapa XX a Superligii de fotbal. Meciul s-a incheiat fara gol inscris. Partida UTA-Farul, scor 0-0, s-a disputat sambata. In urma acestui rezultat, Farul ajunge…

- FC Hermannstadt are o singura infrangere in ultimele 15 partide de campionat, interval in care a mai realizat patru victorii si zece egaluri. Liderul Superligii, FCSB, joaca pe teren propriu in etapa a 20 a, intalnind FC Hermannstadt, echipa de pe pozitia a sasea.Meciul se joaca sambata, 16 decembrie…

- Marc-Andre ter Stegen, portarul Barcelonei și al doilea capitan al echipei, nu a prins lotul pentru meciul cu Porto din grupele Champions League (azi, ora 21:45). Germanul nu a putut fi recuperat in urma problemelor pe care le are la șold și nu a fost trecut pe lista pentru meciul cu Porto. Ter Stegen…

- Dupa un singur meci la Sibiu, UTA revine la Oradea pentru urmatoarea partida pe care o va susține pe teren propriu, cea cu Hermannstadt, programata sambata, 2 decembrie, de la ora 14:00. Dupa ce va juca in deplasare cu CFR Cluj la finalul acestei saptamani, in etapa cu numarul 17 din Superliga, sambata,…

- U-BT Cluj-Napoca o infrunta astazi, de la ora 21:00, pe Trento, in deplasare, in runda cu numarul 7 a grupei B din Eurocup la baschet masculin. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3. Trento - U-BT Cluj-Napoca, live de la 21:00 U-BT Cluj-Napoca are un parcurs impresionant in…

- Runda a 16-a din Liga 1, prima din returul sezonului regular, le aduce fața in fața pe UTA Arad și Oțelul Galați, echipele care au deschis practic actuala ediție de campionat la mijlocul lunii iulie. Meciul de luni seara, programat de la ora 20:30, se va disputa la Sibiu, stadionul celor de la UTA trecand…

- Kosovo - Israel, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, se joaca duminica, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2. Partida trebuia sa aiba loc pe 15 octombrie, dar a fost amanata din cauza conflictului dintre Israel si Hamas. Kosovo - Israel,…