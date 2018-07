Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Sanatatii si Serviciilor Umane (HHS) a solicitat Pentagonului sa se pregateasca sa gazduiasca in bazele sale militare 20.000 de copii migranti intrati pe teritoriul SUA neinsotiti de adulti, a indicat pentru AFP un oficial american,, potrivit Agerpres. "I s-a cerut Departamentului…

- Departamentul Sanatatii si Serviciilor Umane (HHS) a solicitat Pentagonului sa se pregateasca sa gazduiasca in bazele sale militare 20.000 de copii migranti intrati pe teritoriul SUA neinsotiti de adulti, a indicat pentru AFP un oficial american. "I s-a cerut Departamentului Apararii sa sprijine HHS…

- Presedintele american Donald Trump si-a confirmat luni oficial vointa de a crea o a sasea ramura a fortelor armate americane, o "forta spatiala" (space force), care va fi independenta de aviatia militara, dar care mai trebuie sa fie autorizata de Congres, informeaza France Presse, preia Agerpres."Ordon…

- "Ordon prin prezenta Departamentului Apararii si Pentagonului sa inceapa imediat procesul necesar in vederea infiintarii unei forte spatiale ca a sasea arma in cadrul fortelor armate", a declarat comandantul suprem luni, intr-un discurs despre spatiu, la Casa Alba. "Vom avea o armata a aerului si o…

- ”Ordon prin prezenta Departamentului Apararii si Pentagonului sa inceapa imediat procesul necesar in vederea infiintarii unei forte spatiale ca a sasea arma in cadrul fortelor armate”, a declarat comandantul suprem luni, intr-un discurs despre spatiu, la Casa Alba. ”Vom avea o armata a…

- Uniunea Europeana a anuntat marti seara mentinerea angajamentelor asumate in Acordul nuclear cu Iranul. "Uniunea Europeana va continua implementarea totala si efectiva a Acordului nuclear", a declarat Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.…

- Elicopterul premierului Greciei a fost “harțuit” de avioanele de lupta turcești. Grecia a ridicat propriile avioane pentru a escorta elicopterul oficialului grec. Avioane de lupta ale Turciei au harțuit elicopterul in care se afla premierul Alexis Tsipras și admiralul Evangelos Apostolakis, titreaza…

- Mobilitatea in regiunea Ciprului este, prin natura lucrurilor, in crestere, la fel si tensiunea, in principal din cauza provocarilor generate de Turcia. De la intalnirea liderilor Rusiei, Turciei si Iranului trebuie sa preluam mesajul pe care conducerile acestor trei tari incearca sa ni-l transmita.…