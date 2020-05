Stiri pe aceeasi tema

- Un puști de 14 ani din Cluj este mandru ca il cheama Gigi Becali Fabrițio. Puștiul face fotbal și este fiul unui vanzator de legume din Cluj, mare fan al lui Becali și al echipei FCSB.”Am zis ca daca imi da bunul Dumnezeu un copil, eu am sa-i pun numele Gigi Becali. Recunosc ca poate cand o sa creasca…

- Victor Pițurca (64 de ani), ultima data antrenor la CS Universitatea Craiova, a abordat in aceasta seara, in direct la TV, mai multe subiecte din fotbalul romanesc. In cadrul emisiunii „Fotbal Club” de pe Digi Sport, moderata de Radu Naum, Pițurca a avut mai multe reacții nervoase, inclusiv la adresa…

- In direct la GSP Live, Ionel Danciulescu a dezvaluit ca inaintea unui derby Dinamo – Steaua, au existat presiuni ca dinamoviștii sa le dea meciul rivalilor. Steaua se lupta cu CFR Cluj la titlu și avea nevoie de victorie. CONTEXT: Meciul la care face referire Danciulescu s-a jucat pe 4 mai 2008. Dinamo…

- Team managerul FC Farul, George Galamaz, si a serbat ziua de nastere, fostul fotbalist implinind 39 de ani. "Ii uram multa sanatate si mult succes alaturi de familia alb albastra. La Multi Ani, Gala ldquo;, a fost mesajul clubului constantean. George s a nascut la Bucuresti si a jucat fundas central…

- Ieri, in nebunia generate de efectele coronavirusului, inclusiv in media, undeva in jurul pranzului, a aparut vestea teribila a unui deces fara legatura cu pandemia actuala! Martin Tudor, fotbalist important al Ligii I, unde a activat timp de un deceniu, devenit apoi antrenor cu portarii la cel mai…

- UPDATE Tudor a murit in casa prietenei lui, in bucatarie. Acesta se afla la masa, iar dupa ce s-a ridicat s-a simțit rau. In prezent, trupul lui Martin Tudor se afla la spital pentru autopsie. „Totul s-a intamplat acum doua ore (n.r. in jurul orei 10:00). Era acasa, la Reșița!…

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit. Tudor se afla la Reșița și a suferit un infarct fatal. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj și U Cluj.S-a retras in 2008 și a devenit antrenor cu portari. A antrenat la FCSB, U Craiova, Al Ittihad,…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a revenit duminica seara in Liga 1, evoluand 82 de minute in victoria reușita de CFR Cluj in deplasare cu CS Universitatea Craiova, scor 2-0. La final, mijlocașul le-a raspuns contestatarilor echipei lui Dan Petrescu, care acuza stilul de joc defensiv al campioanei. „Avem…