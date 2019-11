Stiri pe aceeasi tema

- De la noi nimeni nu pleaca, ci pur și simplu raman in urma noastra. Fiecare iși are inalțimea lui de zbor. Și tovarașul de zbor. Vrabia zboara cu vrabie, porumbelul cu alt porumbel, lebada cu lebada, iar vulturul cu alt vultur. In cazul in care vulturul pornește cu un porumbel in zbor, acesta din urma…

- Matt Elegold, un englez de 39 de ani din Londra, a suferit o transformare senzaționala in doar 6 luni. Matt a inlocuit dependența de droguri cu pasiunea pentru exercițiile fizice. A ajuns de nerecunoscut in timp record.

- Situație inedita pentru mai mulți suporteri ai clubului englez de fotbal Tottenham Hotspur. Concret, un grup de 48 de fani ai gruparii londoneze au primit interdicție pe viața pe stadion pentru ca au vandut biletele de meci suporterilor unei echipe adverse. S-a intamplat la partida Tottenham - Steaua…

- Un politist din statul american Utah este considerat erou dupa ce a salvat in ultimul moment viata unui tanar. Din cauza unei probleme medicale, omul isi pierduse cunostinta in masina sa, blocata...

- Daniel Nuța, unul dintre tinerii actori chipeși din serialul „Sacrificiul”, difuzat de Antena 1 in fiecare miercuri și joi, de la ora 20.00, a dezvaluit ce a facut pentru a-și interpreta perfect personajul. Actorul a facut chiar și o propunere, ce a fost acceptata de echipa de producție.

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a sperat intotdeauna ca iși va gasi mama, care a abandonat-o in urma cu șase decenii, cand ea avea doar trei ani. Cautand-o pe cea care i-a dat viața, a descoperit un secret incredibil.