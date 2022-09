Să nu uităm cine este sau cine a fost Andrei Marga Andrei Marga, fostul rector al Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj, a ajuns in centrul atenției dupa conferința de la Alba in care a susținut ca Ucraina trebuie sa cedeze parți din teritoriul național unor țari vecine, printre care și Romania. Discursul sau reprezinta doar varful icebergului in ceea ce privește propaganda rusa. Trebuie sa reamintim ca CNSAS a stabilit ca Andrei Marga a fost recrutat ca informator in august 1977, avand numele conspirativ „Horia.” Mai mult, la dosar s-au gasit note informative din din perioada 1986-1987 semnate cu numele „Muresan” (M.A.), care a fost identificat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

